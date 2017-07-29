منفذ هجوم هامبورغ.. متشدد أقام في السعودية

أعلن وزير داخلية هامبورغ الألمانية أندي غروتي، أن منفذ الهجوم في أحد متاجر المدينة، الذي أسفر، يوم أمس الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، متشدد يعاني من مشكلات نفسية.

وأدعى غروتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت: حتى هذه اللحظة، يمكننا تأكيد أن دوافع الهجوم مرتبطة بملابسات دينية، أي هناك دوافع “إسلامية”، من جهة أخرى، هناك دلائل تشير إلى عدم الاستقرار النفسي لدى المنفذ.

وتابع وزير داخلية هامبورغ: هذا الشخص، كان معروفا لدى جهاز الأمن، الذي امتلك معلومات تقول إن آراء الشاب أصبحت متشددة.

بدوره، أعلن عمدة مدينة هامبورغ، أولف شولتز، أن منفذ هجوم هامبورغ كان طالب لجوء ولم تستطع السلطات، خلال الأشهر الماضية، ترحيله لعدم امتلاكه أوراقا ثبوتية.

وأضاف شولتز أن المهاجم وصل إلى ألمانيا من النرويج.

ووصف العمدة الهجوم الذي قام به طالب اللجوء بـ “اعتداء خبيث الطابع”.

من جانبه، قال رالف مارتن، قائد شرطة هامبورغ بعدم إمكانية استبعاد وجود شركاء للمنفذ على الرغم من أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه تصرف منفردا.

وكانت الشرطة الألمانية قد كشفت، مساء الجمعة، عن أن المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في أحد متاجر مدينة هامبورغ، رجل في 26 عاما من عمره، مولود في الإمارات، وأشارت إلى أن عملية تحديد جنسيته لا تزال مستمرة، فيما ذكرت بعض المصادر الأمنية أنه أقام مدة معينة في السعودية.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الرجل، بمساعدة من المواطنين المحليين، الذين لاحقوه بعد فراره من موقع الحادث.

وقتل في الحادث رجل (50 عاما) بينما أصيبت سيدة (50 عاما) و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما بجروح، بعضها خطيرة، كما أصيب رجل (35 عاما) وهو يحاول التغلب على المشتبه به.

ولم تصنف السلطات المحلية بعد هذا الهجوم كإرهابي.