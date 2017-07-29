ممثل السيد مقتدى الصدر لــ ’’قادة الحشد’’: انتم اهل العراق وانتم من نصر الدين والوطن

اكد الشيخ مهند الغراوي ممثل السيد مقتدى الصدر، السبت، خلال كلمته بمهرجان “محمد الصدر ثورة التحدي والجهاد” الذي أقيم في الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، أهمية ادامة معاني الاخوة والتكاتف، فيما نقل عن السيد مقتدى واسرة ال الصدر الشكر لهيئة الحشد والقائمين على الاحتفال.

وأضاف الغراوي، ان “الفتوى العظيمة للمرجعية الدينية هي من انقذت العراق واوقفت انزلاق الأوضاع الى اسوء مستوياتها”، مبينا ان “النصر تحقق بتوحد المقاومين والقادة من القوات الأمنية والحشد الشعبي الصامد”.

وتابع الغراوي، ان “ان الشكر كل الشكر للدماء التي ضحت من اجل الوطن”، مخاطبا قيادات الحشد الشعبي بالقول: “انتم اهل العراق، انتم من نصر العراق ونصر الدين وجزاكم الله خيرا”.

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