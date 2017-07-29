رسالة إسرائيلية قوية إلى لبنان: كل بلدكم سيدفع الثمن

عن زيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى واشنطن قبل أيام قليلة، علقت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على هذه الزيارة وشدّدت على ما قاله ترامب عندما أعرب عن موقفه ضد “حزب الله”. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل رحبت بخطاب ترامب المتشدد ضد “حزب الله”، وهذا الأمر بدا من خلال تقدير وزير الاستخبارات والنقل في الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، لما قاله ترامب عن أن الحزب يشكل تهديدا للبنان والمنطقة.

وقد أعاد كاتس كلام ترامب عن أن “حزب الله، مع المساعدة الإيرانية، يعزز الكارثة الإنسانية في سوريا، ويفوض نفسه المدافع الوحيد عن لبنان”. بحسب تعبير الصحيفة.

ورحب الوزير الاسرائيلي بالعقوبات التي يضعها الكونغرس لزيادة الضغط على “حزب الله”، عبر فرض بعضها على المصارف والمؤسسات الأخرى التي تعمل مع الحزب.

وفي تقرير ثان نشرته الصحيفة، لفتت إلى أنه في يوم واحد قال ترامب 7 أكاذيب، بعضها تتعلق بقضايا داخلية في الولايات المتحدة وأخرى تتعلق بالإتفاق النووي مع إيران، الإنفاق العسكري والهجرة.

وأحد تعليقاته الكاذبة كانت تلك المتعلقة بدور “حزب الله” في لبنان، حين قال إن لبنان يقف بوجه “حزب الله”، وهنا قالت الصحيفة:

“يبدو أن ليس لدى ترامب معرفة بالجغرافيا السياسية في لبنان. وإذا كان لا يعلم من ضد من في لبنان، فربما لم يجر إطلاعه على ما يحصل فعلا في سوريا”.

ولا بدّ من التذكير بأن “حزب الله” هو شريك أساسي في الحكومة، ويملك القوة العسكرية الأكبر في البلاد. كما أن الرئيس ميشيل عون يعد حليفا قويا للحزب.

وأعادت الصحيفة ما قاله وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في حديث صحافي عن أنه “لا يوجد دولة اسمها لبنان، فالقرارات تتخذ من قبل إيران”.

وأرسل رسالة إلى الشعب اللبناني عن الحرب المقبلة، قال فيها: “إذا إستهدف حزب الله إسرائيل، سيدفع كل لبنان الثمن”. بحسب ما نقله “ليبانون 24”.

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