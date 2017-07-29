“قوات سوريا الديمقراطية” تحرز تقدما في الرقة

استهدفت غارات جوية لتحالف تقوده الولايات المتحدة مواقع ل “داعش” أمس الجمعة (28 يوليو تموز) مع تحقيق قوات سوريا الديمقراطية مزيدا من المكاسب شملت استعادة السيطرة على مستشفى استراتيجي.

وتحت لواء “قوات سوريا الديمقراطية” تقاتل وحدات حماية الشعب الكردية وهي الشريك الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” الذي سيطر على الرقة في مطلع عام 2014.

وبمعاونة غارات جوية وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدمت قوات سوريا الديمقراطية في الرقة في يونيو حزيران بعد أن توغلت في ضواحيها على مدار أشهر.

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