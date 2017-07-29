بالأسماء: هؤلاء هم مَن عادوا مِن عرسال الى وادي حميد اليوم

خرجت 53 عائلة من بلدة عرسال وعادت الى وادي حميد اليوم، تمهيداً للإنطلاق غداً في الدفعة الأولى نحو إدلب أو القلمون، بحسب مراسل “الجديد” باسل العريضي.

وفي الصور أدناه أسماء الذين خرجوا الى وادي حميد.

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