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التصنيفات:
أهم الاحداث
الحدث اللبناني
بالأسماء: هؤلاء هم مَن عادوا مِن عرسال الى وادي حميد اليوم
29 يوليو, 2017
- 7:55 مساءً
المصدر:
الجديد
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خرجت 53 عائلة من بلدة عرسال وعادت الى وادي حميد اليوم، تمهيداً للإنطلاق غداً في الدفعة الأولى نحو إدلب أو القلمون، بحسب مراسل “الجديد” باسل العريضي.
وفي الصور أدناه أسماء الذين خرجوا الى وادي حميد.
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المصدر:
الجديد
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29 يوليو, 2017
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