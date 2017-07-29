‘‘داعش‘‘ يفرض الإقامة الجبرية على عوائل بالتنظيم في الحويجة

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، السبت، بأن تنظيم “داعش” فرض الإقامة الجبرية على عوائل قادة وعناصر بالتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن تنظيم “داعش”، في الحويجة جنوب غربي كركوك، فرض الإقامة الجبرية على نحو 40 من عوائل قادة ومسلحي “داعش” فيما يسمى بولاية ديالي.

وأضاف المصدر أن ما حصل يدل على حالة الانقسام الحاصلة بين قيادات “داعش” التي بدأت تحارب بعضها البعض بسبب الخلافات العميقة فيما بينها والتي ستشكل خطوة مهمة في سرعة إنهاء وجود التنظيم فيما تبقى من المدن والمناطق.

يذكر أن العشرات من عوائل قادة وعناصر “داعش” ضمن ما يعرف بـ”ولاية ديالي” لجأوا إلى الحويجة عقب خسارتهم المدن التي سيطروا عليها بعد يونيو/حزيران 2014، بحسب مصادر أمنية.

وصرح مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن زوجة المفتي الشرعي لتنظيم “داعش” في تلعفر غرب الموصل حرقت نفسها وأطفالها الثلاثة في منزلها وسط القضاء.

جدير بالذكر أن “داعش” ما يزال يسيطر على قضاء تلعفر غربي الموصل، بعد طرده من معظم مناطق نينوى التي كان يسيطر عليها، فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء 25 يوليو/تموز وضع خطة خاصة لتحرير القضاء.