تيلرسون: واشنطن تعول على زوال الحاجة إلى العقوبات ضد روسيا

دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن قانون أمريكي خاص بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، مضيفا أن واشنطن تعول على زوال “الضرورة” مستقبلا، لهذا الإجراء.

وفي بيان خطي موجز نشر اليوم السبت، قال تيلرسون: “نأمل في أن يكون هناك تعاون بين دولتينا حول أهم القضايا العالمية، ولن تكون هناك ضرورة لفرض العقوبات”.

كما صرح تيلرسون بأن تبني الكونغرس لمشروع قانون العقوبات ضد روسيا يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في رؤية قيام روسيا باتخاذ خطوات نحو تحسين العلاقات الثنائية.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل “بشكل وثيق مع الأصدقاء والشركاء” لضمان “وصول الإشارة” إلى كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق،بأغلبية ساحقة، على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات.