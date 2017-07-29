من هو السعودي الذي استحوذ على حصة كبيرة في أشهر الصحف البريطانية

استحوذ مستثمر سعودي على حصة كبيرة في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ما قد يضخ ملايين من الجنيهات في موقع الأخبار الليبرالي، ولكنه قد يثير جدلا حول سجل حقوق الإنسان في السعودية بحسب ما قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وحسب “الغارديان” فقد حصل سلطان محمد أبو الجدايل على حصة تتراوح ما بين 25٪ و50٪ في شركة “ديجيتال نيوز آند ميديا”، وهي شركة قابضة مستقلة.

يذكر أن شركة أبو الجدايل مقرها في السعودية. ويبدو أنه ليس لديه أي مصالح تجارية أخرى في المملكة المتحدة.

وتقول الصحيفة البريطانية إنه ليس من الواضح ما إذا كان أبو الجدايل قد اشترى الحصة من مساهم آخر أم أن الشركة أصدرت أسهماً جديدة له، وهي خطوة من شأنها أن تخفض من حصص جميع المستثمرين الآخرين. وتضيف أنه في كلتا الحالتين، يرى إفغيني ليبيديف، صاحب الشركة الأم للإندبندنت، أن أسهمه تراجعت إلى أقل من 50٪.

يذكر أن قيمة الصفقة التي كُشف عنها من قبل موقع “ميديل إيست آي” البريطاني تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (131.3 مليون دولار).

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