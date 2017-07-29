صحيفة سعودية: أزمة الأقصى مفتعلة للتخفيف عن قطر!!

“سذاجة ما بعدها سذاجة”، هي العبارة التي يمكنُ بها وصف ما وصل إليه حالُ صحيفة “الرياض” السعودية، حيث زعمت أن ازمة المسجد الأقصى “مفتعلة” للتخفيف على قطر .

ونشرت الصحيفة مقالاً لكاتبه “أحمد الجميعـة”، تحت عنوان ” إذا حضر الماء .. الأقصى في قلب سلمان”، قال فيه إن “عزمي بشارة ومن معه لم يدرك أن مواقف المملكة وثوابتها ومكانتها وعلاقاتها أكبر من حسابات المتاجرين بالقضية والمتسلقين عليها، فالمبادئ لا تتجزأ، ولا تتغيّر، ولا تُمليها مصالح وقتية عن مصالح أكبر لتسويات أهم في القضية الفلسطينية والنتيجة أن أبواب الأقصى مفتوحة وقطر معزولة”، وفق زعمه.

وأوضحت أن “الملك سلمان في مواقفه وتوجهاته، لم يكن ظاهرة صوتية في أوقات الأحداث والأزمات، بل كان ولا يزال صاحب أفعال مشهودة، وجهود مبذولة بوعي وحكمة وعقل رشيد، ويتحمّل في سبيل ذلك الكثير من العمل والصبر لتحقيق أهدافه بلا ضجيج، أو تسلّق على الأزمات، أو تردد في اتخاذ القرارات”.

وتابعت “تحرّكات الملك سلمان تجاه الأقصى كانت مهمة في توقيتها، ومثمرة في جهودها، ولقّنت المرتزقة درساً قاسياً من أن فلسطين ليست قضية فئة مأجورة، ولكنها قضية المسلمين الشرفاء جميعاً، ومثل ما فُتحت أبواب الأقصى أمام المسلمين سيفتح معها أبواب التفاوض مع إسرائيل، وحينها لن يكون هناك تاجر رخيص يتحدث بالنيابة عن المسلمين ومقدساتهم، أو يراهن على إسرائيل بمفرده”.

يشار الى ان السلطات السعودية حاولت منذ اللحظات الاولى لتراجع الصهاينة عن اجراءاتهم التعسفية فيما يخص المسجد الاقصى الى مصادرة جهود الفلسطينيين لصالح مليكهم الذي يقضي فترة استجمام في طنجة، لكن هذه المحاولات البائسة باءت بفشل ذريع بعد ان تعرضت لسخرية واضحة من قبل جميع الاوساط الداخلية والخارجية وحتى على صعيد الراي العام.

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