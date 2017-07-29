الحرس الثوري: استفزازت واشنطن بالخليج ستكون لها تبعات ثقيلة

حذر رسول سنائي راد، مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة من مواصلة تصرفاتها “الاستفزازية” في الخليج، متوعدا بأن تكون لها “تبعات ثقيلة” على الأمريكيين.

وتأتي تصريحات سنائي، تعليقا على حادثين وقعا هذا الأسبوع في مياه الخليج بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية.

فالثلاثاء الماضي، أطلقت سفينة حربية أمريكية طلقات تحذيرية باتجاه زورق تابع للحرس الثوري الإيراني، شمالي الخليج.

كما اقتربت مروحيات تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” من زوارق إيرانية حاملة للصواريخ، الجمعة الماضي، إضافة إلى أن البحارة الأمريكيين قاموا بتحذير السفن الإيرانية بإطلاق قنابل مضيئة.

وفي هذا السياق، أشار سنائي إلى فرضيتين يمكن أن تفسرا تصرفات العسكريين الأمريكيين في الخليج؛ إحداهما، “تصرف شخصي غير منسق” وأما الفرضية الثانية، بحسب المسؤول الإيراني، فهي اختبار جهوزية القوات المسلحة الإيرانية من خلال استعراض القوة في الخليج.