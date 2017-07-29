مسؤول حزب الله في صيدا يهنىء ’’الجهاد الاسلامي’’ بانتصار الأقصى

استقبل مسؤول العلاقات السياسية في “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان، شكيب العينا، مسؤول مدينة صيدا في “حزب الله”، زيد ضاهر على رأس وفد قدم التهاني بانتصار المقدسيين والمرابطين من أهل فلسطين في معركة كسر الإرادات ضد إجراءات العدو الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك، بحضور مسؤول العلاقات في حركة الجهاد في مخيم عين الحلوة، عمار حوراني.

وخلال اللقاء، أعرب ضاهر عن اعتزاز “حزب الله” وتقديره بالبطولة التي أبداها المرابطون والمرابطات في القدس وحولها، وحيا صمودهم وبسالتهم.

من جهته، أكد العينا أن” انتصار إرادة اهلنا المقدسيين على جحافل المستوطنيين وقوات بني صهيون، وسقوط كل محاولات وإجراءات العدو الصهيوني في بسط سيادته على المسجد الأقصى المبارك، يجب ان يكون حافزا لدى شعبنا و قواه الوطنية والإسلامية لإنهاء كل أشكال الانقسام، والتوحد في معركة القدس و الأقصى والتأسيس لمرحلة جديدة بعد الذي جرى، لاستكمال النضال حتى إزالة الاحتلال عن القدس والأقصى وكل فلسطين باذن الله”

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