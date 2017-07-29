الملك الأردني: هناك بوادر إيجابية في سوريا

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني أن ” بدأت اليوم تتضح ملامح الطريق بالنسبة لسوريا والعراق وهناك بوادر إيجابية”.

واكد الملك الأدرني في لقاء مع صحفيين اليوم السبت أهمية الاتفاق بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار جنوب سوريا.

على صعيد آخر، قال الملك عبدالله الثاني إن القوات المسلحة الأردنية “خط أحمر من غير المقبول التشكيك بها”.

تأتي تصريحات العاهل الأردني بعد إصدار محكمة عسكرية أردنية حكما بسجن الجندي معارك أبو تايه بعد قتله 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة الجفر العسكرية، الأمر الذي أثار حفيظة قبيلة الحويطات التي ينحدر منها الجندي وطالبت بالافراج عنه مؤكدة أنه نفذ قواعد الاشتباك في تلك الحادثة. وقد تحولت الامر الى ما يشبه الأزمة بين القبيلة والجيش الأردني.

وقال العاهل الأردني في لقاء مع صحفيين “من المستغرب وغير المقبول أن يكون هناك تشكيك بمؤسساتنا العسكرية والأمنية، ولا يمكن أن نسمح لأي فرد أن يكون صوته أعلى من صوت مؤسساتنا، وقواتنا المسلحة خط أحمر”.

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