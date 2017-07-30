مندوب عزرائيل على الأرض يتجول بسيارته في السويداء !

وقالت شبكة “السويداء 24″، إن “سيارة مفيمة تتجول على الطريق المحوري وسط مدينة السويداء أمام أعين شرطة المرور في مدينة السويداء.. شرطة المرور لم تتخذ أي اجراء بحق السيارة المخالفة والتي تتجول أمام أعينهم بشكل يومي مع اﻷغاني بصوت عالي ومزعج إضافة إلى السرعة والتشفيط”.

وأضافت الشبكة: “البلور (الزجاج) اﻷمامي في السيارة يحوي عبارة (مندوب عزرائيل على اﻷرض) كما تحمل السيارة نفس العبارة في الطرف الخلفي منها!!”.

هذا وكان الرئيس الاسد قد اعطى توجيهاته لمجلس الوزراء بمكافحة جميع المظاهر المسيئة لسوريا وللمواطن السوري، حيث قامت وزارة الداخلية بحملة على السيارات المفيمة في دمشق و مدن سورية اخرى.

الا ان انتشار هذه الظاهرة خلال السنين الطويلة للحرب يبدو انه سيزيد من صعوبة مكافحتها بشكل كامل، و خصوصا في المدن و البلدات البعيدة عن العاصمة دمشق و التي قد يكون لاصحاب النفوذ فيها سطوة اكبر.