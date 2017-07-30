برعاية الإئتلاف السوري المعارض: السفر بات ممكناً إلى السعودية!

30 يوليو, 2017 - 9:36 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
برعاية الإئتلاف السوري المعارض: السفر بات ممكناً إلى السعودية!

أكدت المصادر عن قيام بعض المكاتب السياحية للسفر في لبنان بتأمين تأشيرات دخول لمن يرغب من المواطنين السوريين السفر إلى السعودية بهدف الحج بإشراف الإئتلاف السوري المعارض.

مصادر أخرى قالت إن وزارة الداخلية السورية تحقق في الموضوع، ولم تتحدث المصادر عن إجراءات الداخلية السورية في هذا الخصوص.

يذكر أن بعض السوريين يسعون الدخول إلى السعودية بذريعة الحج، بينما الهدف الأساسي لهم يكمن في الدخول إليها بهدف العمل والهرب من الحرب خصوصاً وأن السعودية ومنذ العام الأول للأزمة السورية منعت السوريين من الدخول إلى أراضيها بأي وسيلة كانت وأوقفت التفييز للسوريين بكافة اختصاصاتهم.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
30 يوليو, 2017

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