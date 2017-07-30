دير الزور تنتفض!

وأفادت مصادر أهلية من البوكمال بحسب سانا، بأن “عدداً من شباب الريف الشرقي هاجموا سيارة لتنظيم “داعش” في قرية الهري وقضوا على أربعة عناصر منها”.

وبحسب ما نقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، “قام عدد من الشبان خلال الأيام القليلة الماضية بإحراق “المركز الإعلامي” للتنظيم في قرية حطلة وتدمير ثلاث من آلياته على معابر هجين والبكعان”.

إلى ذلك، ما تزال الاشتباكات تدور متقطعة بين قوات من الجيش العربي السوري وعناصر من تنظيم “داعش” في محيط مطار دير الزور ومنطقة البانوراما وعلى محور قرية البغيلية بالريف الغربي.

وذكرت مراسلة تلفزيون الخبر في دير الزور أن “سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ طلعات مكثفة استهدفت تحركات عناصر تنظيم “داعش” في منطقة محيط البانوراما والفوج 137، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف التنظيم ومقتل عدد من عناصره”.

وأضافت المراسلة أن “وحدة من الجيش العربي السوري تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة ومحملة بالقنابل تابعة لمسلحي “داعش” في حي هرابش المحاصر بمدينة ديرالزور”.

يذكر أن قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة أصبحت على بعد حوالي الـ 70 كم من فك الحصار عن الأحياء التي ما زالت خاضعة لسيطرة الدولة السورية في دير الزور، بعد التقدم الواسع من جهة ريف الرقة الجنوبي الشرقي.