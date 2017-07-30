خطتان للجيش اللبناني في معركته ضد “داعش”

كشفت مصادر عسكرية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن قيادة الجيش اللبناني تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين جبهة النصرة و حزب الله، لتقرر على أساسه ساعة الصفر لإطلاق المعركة ضد داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، ويحتل نحو 500 عنصر من التنظيم المتطرف نحو مائتي كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية والتي تمتد من شمال شرقي عرسال مروراً بجرود رأس بعلبك، وصولاً إلى جرودبلدة القاع شمالا، وأشارت المصادر العسكرية للصحيفة إلى أن الجيش اللبناني لم يفتح المعركة عليهم من منطلق أن تواجدهم على تماس مع “النصرة” بوقت سابق كان يصعّب العملية كثيرا ويجعلها تمتد على مساحات شاسعة، لافتة إلى أن الظروف السابقة لم تكن تسمح بانطلاق المعركة، أما اليوم وبعد حسم ملف وتواجد النصرة فيجرود عرسالفقد باتت الأمور أسهل، وبخاصة أن ظهر الجيش سيكون محميا في أي مواجهة يخوضها، وأضاف انه في السابق كان يخشى من أن يخوض التنظيمان المتطرفان المعركة معا، أما الآن فلم يعد الأمر واردا والاستعدادات تمت لخوض المعركة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش أعد خطتين، خطة (أ) تقول بهجوم وعمل عسكري والخطة (ب) تلحظ التوصل إلى تسوية ما تؤدي إلى خروج عناصر داعش إلى سوريا، علما بأن الجيش ليس طرفا في أي مفاوضات مع التنظيم المتطرف ولن يكون، وإن كان موضوعالعسكريين المخطوفينله دور أساسي في أي تسوية قد تتم، مؤكدا ان القرار متخذ بتنظيف أرضنا، ولا يعنينا ما يحصل في الطرف السوري باعتبار أنه لن يكون هناك أي تنسيق معه خلال المعركة المرتقبة.

وأوضحت المصادر أن المعركة مع النصرة مؤخرا حرّكت عناصر داعش من مخابئهم؛ لذلك قام الجيش بتكثسف ضرباته التي استهدفت تحركاتهم، ولفتت إلى أن الإجراءات التي اتخذها الجيش خلال العامين الماضيين حدت كثيرا من عمليات عناصر داعش وتحركاتهم وقلّصت حجمهم كما المساحة التي يتحركون فيها، ما يشكل إنجازا ويسهل مهمة مواجهتهم في أي عمل عسكري مرتقب.

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