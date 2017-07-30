اتفاق جرود عرسال في مراحلته الأخيرة

رجحت مصادر مواكبة لتنفيذ آلية اتفاق جرود عرسال أنها “باتت في مراحلها الأخيرة”، مشيرا إلى أن “عملية إعداد قوائم بأسماء الراغبين في الانتقال إلى إدلب من المسلحين والمدنيين مستمرة، في موازاة تجهيز وسائل النقل التي سيتم استخدامها والطرق التي ستسلكها للانتقال من لبنان الى سوريا”.

واشارت لـ”الحياة” إلى أن “الاتفاق يقضي بأن يتم انتقال المسلحين التابعين لـ “النصرة” وعائلات النازحين، على 5 دفعات وأنه مقابل كل دفعة يتم الإفراج عن واحد من الأسرى الخمسة لـ”حزب الله” لدى “النصرة”، موضحة أن “2 من الأسرى جريحان، كانا تعرضا لإصابات بليغة في معارك في سوريا كما يشمل التبادل الجثث الثلاث لعناصر الحزب الذين قضوا بانفجار لغم لهم الأسبوع الماضي في المعركة الأخيرة في جرود عرسال”.

وذكرت المصادر أن “المفاوضات لم تكن حسمت حتى قبل ظهر أمس، الموقف من مطلب مسؤول “النصرة” في القلمون أبو مالك التلي وإصراره على أن ينتقل إلى تركيا إذ إنه يرفض الانتقال براً كسائر عناصر “النصرة”، وأن اللواء ابراهيم يتابع هذه المسألة”، مضيفا: “كان هذا المطلب طرح خلال المفاوضات قبل وقف النار، وتردد في حينه أنه ينوي الانتقال جواً من لبنان إلى تركيا ومنها إلى إدلب”.

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