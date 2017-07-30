قطر تعلق عملية التسجيل إلكترونيا لأداء فريضة الحج

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، السبت 29 يوليو/تموز، التسجيل إلكترونيا على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017.

ولم توضح الوزارة أسباب وقف التسجيل، الذي شمل الجميع، بما فيهم القطريين والخليجيين والمقيمين.

من جهتها، أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه “في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم، بما فيها قطر”، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.

‬وقالت هيئة الطيران المدني السعودية: “تؤكد الهيئة حرصها على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الأشقاء القطريين في أي وقت وعبر أي خطوط، باستثناء الخطوط القطرية، على أن تنطلق رحلاتهم من الدوحة‬ مرورا بمحطات أخرى، ويكون قدومهم عن طريق مطاري جدة والمدينة المنورة”.

وأضافت: “‏وبإمكان الحجاج في قطر،‬ ممن لديهم تصاريح حج، القدوم جوا مباشرة من الدوحة‬ أو عبر محطة أخرى، وعلى أي خطوط، باستثناء الخطوط القطرية، ويكون قدومهم‬ ومغادرتهم من خلال مطاري جدة والمدينة المنورة‬ فقط خلال موسم الحج لهذا العام 2017”.

في غضون ذلك، قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إنها خاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، حول العراقيل والصعوبات الموضوعة أمام مواطني قطر في أداء مناسك الحج.

وأوضحت اللجنة القطرية غير الحكومية، أمس السبت، أنها ترتب لإلحاق شكواها للمقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إلى جانب خطوات واسعة، في إطار تدويل منع مواطني دولة قطر والمقيمين فيها من أداء مناسك الحج.

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