عريجي: حزب الله كان مهتما لخيار فرنجية ولكن

أشار وزير الثقافة السابق روني عريجي، إلى أن “حزب الله كان مهتما جدا لخيارفرنجية ولكن كان لديه التزامات وهو مبدئي بأدائه السياسي وأعطى وعده للرئيس عون والتزم به، ولو تغيرت بعض المعطيات لربما كان الحزب عدل موقفه”.

واعتبر عريجي في حديث إذاعي، أن “ملف النفايات رمي على الوزارة السابقة التي اتهمت بالتقصير بحل مشكلة النفايات ولكنها مشكلة مزمنة وظلمنا من الرأي العام في رمي المسؤولية علينا بعدم معالجتها”، موضحا أن تجربته الخاصة في وزارة الثقافة، علمته “أن يجب أن يكون وزير الثقافة في جو الثقافة ويتفاعل مع المثقفين والفنانين وعلى الوزير أن يشارك في النشاطات الثقافية، وأنا آت من خلفية ثقافية في المنزل واهتم بدراسة الملفات بالتفاصيل”، مؤكدا ان “كان لي شرف خدمة لبنان من خلال وزارة الثقافة، وكنت اتمنى ان أنجح في اقرار مشروع المحافظة على التراث الثقافي، ولكن المشروع اليوم مطروح وبات قاب قوسين من إقراره”، مبديا أسفه لأنه لم يتسنى له الوقت يتطبيق أفكاره للشباب بوضع مسرح مجاني في خدمتهم لإعطائهم الفرصة لإبراز كفاءاتهم وتطويرها”.

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