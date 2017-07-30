الحاج حسن: المقاومة ستحمي عرسال “برمش العيون”

اعتبر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أن الانتصارات الجديدة التي ولدت من رحم الشهادة هي ولادة شرق أوسط جديد عصي على أميركا وإسرائيل والمحور السعودي الاميركي.

كلام الحاج حسن جاء خلال احتفال بذكرى احد شهداء حزب الله في جرود عرسال مهدي محسن رعد, ورأى الحاج حسن ان اعادة الكرة لانهم هزموا في تموز وأخرجوا من بطون التاريخ فكرا منحرفا لا علاقة له بالاسلام والدين او بالاسلام والمسيحية وهو التكفير والوهابية وكان يعمل عليه ويسلح ويدرب ويحضر ويمول بالرجال والمال والسلاح ليحقق الشرق الاوسط الجديد الذي لم يتوقف الاسرائيلي عن تحقيقه تحت مسميات ربيع اصلاح حضارة تغيير انظمة وتتحقق الانجازات اليوم وفي كل يوم يراجع محور المقاومة انجازاته من القصير الى القلمون الى حلب والموصل والصمود الاسطوري في صنعاء وكل ارض يتواجه فيها محور المقاومة ومحور اسرائيل واميركا.

وختم ان الانجاز الي تحقق يشكل تغيير في ادارة المعركة وتأسيسا لمرحلة جديدة والمقاومة ستحمي عرسال برمش العيون واللاجئين المعارضين والموالين ضيوف وهم بحماية الدولة.