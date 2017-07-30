باسيل من زحلة: مولنا السلسلة من الجيوب الكبيرة

أمل رئيس التيار الوطني الحر الوزيرجبران باسيل خلال لقائه راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض في مطرانية السريان الأرثوذكسفي زحلة، في “أن يواكب مجلس النواب عمل الحكومة بالنسبة لإقرار الموازنة”، مؤكدا أن “التيار الوطني الحر تمكن من فرض تمويل سلسلة الرتب والرواتب من الجيوب الكبيرة بدل الصغيرة، وذلك بفرض ضرائب على المنشآت المخالفة على الأملاك البحرية، كما على المصارف والشركات الكبرى وغيرها من الموارد التي يجب ان نحافظ عليها”، وتطرق باسيل “الى بعض الضرائب التي أقرت لتمويل السلسلة” معتبرا أن “الكثير منها لم نكن موافقين عليها وخائفون من انعكاساتها”.

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