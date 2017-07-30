قاووق: لا أمان ولا حماية للبنان إذا سقطت سوريا

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “أن الانجاز الذي تحقق في معركة جرود عرسال، أعطى لبنان فرصة استثنائية وحقيقية لاستكمال استئصال وجود داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، وهو يسهل أمام الجيش اللبناني تحرير ما تبقى من أرض محتلة في هذه الجرود”. كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب في ذكرى حسين علي اسماعيل عطوي في حسينية بلدة تولين الجنوبية.

وشدد على “أن هذا الإنجاز هو إنجاز للجميع، وأن حزب الله ليس بوارد أن يوظف هذا الانتصار لتحقيق مكاسب سياسية أو لتغيير المعادلات السياسية الداخلية، فنحن نتطلع إلى استكمال الانتصار والتحرير”، مؤكدا “أن هذا الانتصار وضع مشروع إمارة التكفير في لبنان بالقبر”.

وشدد على “أن هذه الانتصارات جعلت لبنان أكثر منعة وقوة أمام التهديد التكفيري، لأن المعركة واحدة ومتصلة، فلا أمان ولا حماية للبنان إذا سقطت سوريا بيد التكفيريين من داعش والنصرة، ولذلك لا يمكن أن نحصن الانتصار إلا باستكمال المعركة، أي باستئصال داعش والنصرة من داخل سوريا، ولا يكتمل النصر وأرضنا محتلة في جرود رأس بعلبك والقاع، فالسيادة لا تتجزأ، وعليه فإن احتلال داعش لجرود رأس بعلبك والقاع يشكل انتهاكا متواصلا لكل السيادة والكرامة والحرية”.

واعتبر قاووق “أن السيادة الحقيقية ليست شعارات ولا خطابات ولا بيانات سياسية وإعلامية، بل هي في معركة السيادة بتحرير الأرض وطرد المحتل، وهذا ما جسده التعاون والتكامل بين الجيش والمقاومة، فكان للجيش الدور الأساسي في منع النصرة من التستر بالنازحين المدنيين السوريين”، مشددا على “أن هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا الموقف المقاوم لفخامة رئيس البلاد، الذي كان خير داعم ومساند لعملية تحرير جرود عرسال”.

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