انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأحد، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون على الأقل، جراء تفجير سيارة مفخخة في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الضابط في الشرطة، محمد حسين، قوله إن الهجوم وقع وسط شارع مكتظ قرب مركز للشرطة في محيط فندق “مكة المكرمة”، مضيفا أنه قد يكون تفجيرا انتحاريا.

وأوضح الضابط أن معظم الضحايا مدنيون، وأن هدف الهجوم لم يحدد بعد.

من جانبهم، أفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن التفجير وقع أمام متجر كبير، مضيفين أن حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 10 أشخاص.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن حركة “الشباب” الإسلامية المتطرفة تبنت المسؤولية عن التفجير.



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