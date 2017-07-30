بالصور.. مصري يتوّج بلقب Man of the World

“Man of the World” أو رجل العام هي مسابقة جمال خاصة بالشباب حيث يتنافس عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم على هذا اللقب الذي يجمع بين الجمال والذكاء ومنذ اعلان اسماء المتسابقين برز بشكل كبير اسم مصطفى جلال خاصة في الاحصاءات التي تُنشر قبل الحفل.

وبالفعل استطاع المتسابق المصري مصطفي جلال أن يفوز بلقب “رجل العالم” أو ما يعرف بالمسابقة العالمية “Man of the World”.

وأقيم الحفل فيالفلبين، واستطاع جلال ان يتفوق على ضمت 53 متسابق.

يُذكر ان مصطفى هو محاسب وعارض أزياء من محافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 26 سنة.







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