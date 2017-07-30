طرطوس تشهد عرضا عسكريا للسفن الروسية

تشهد مدينة طرطوس السورية، اليوم الأحد 30 يوليو/تموز، عرضا عسكريا بحريا، بمناسبة عيد الأسطول الحربي الروسي.

يذكر أن عرضا عسكريا للسفن الروسية في ميناء طرطوس، حيث تتمركز قاعدة الإمداد المادي والتقني التابعة للأسطول الحربي الروسي، يجري لأول مرة خارج حدود روسيا.

وكانت موسكو، ودمشق وقعتا في أوائل العام الحالي على اتفاقية بشأن تحديث، وتوسيع مساحة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، إضافة إلى وثيقة خاصة بشروط تمركز الطائرات الحربية الروسية في الأراضي السورية.

يشار إلى أن عروضا عسكرية لسفن الأساطيل الروسية جرى تنظيمها اليوم في كافة القواعد البحرية الروسية.

وشاركت السفن التابعة للأساطيل الـ5 الروسية، وهي أسطول بحر البلطيق، وأسطول البحر الأسود، والأسطول الشمالي، وأسطول المحيط الهادئ، وأسطول بحر قزوين، في العرض العسكري الذي جرى في منطقة نهر نيفا، وفي مراسي كرونشتاد بضواحي مدينة سان بطرسبورغ بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

تعد هذه المرة الأولى، منذ قيام الدولة الروسية الحديثة، التي يرعى فيها الرئيس أكبر عرض لقوات البلاد البحرية، بحسب بيان أصدره الكرملين أمس.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

