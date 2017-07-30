انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان السوري

يعقد مجلس الشعب السوري، عدة جلسات اليوم الأحد لمناقشة اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، بعد خلو مقعد الرئيس والذي شغلته هدية عباس كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.

وفي اتصال هاتفي مع “سبوتنيك”، اليوم الأحد، 30يوليو/ تموز، 2017 ، قال مصدر من داخل البرلمان، إن اللائحة القديمة التي كان يعمل المجلس من خلالها لم تحدد موعد قاطع لانتخاب رئيس جديد للمجلس في حال خلو مقعد الرئيس، وإنهم بصدد مناقشة النظام الجديد للمجلس والذي يحدد موعد انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان في حالة خلو المنصب لأي سبب بـ 15 يوماً على الأكثر.

وقال المصدر إن اللائحة الجديدة سوف يتم مناقشة موادها اليوم وغدا قبل العطلة السنوية للمجلس لمدة شهرين، كما سيناقش الأعضاء أيضا بعض المواد المتعلقة بحجب الثقة والإقالة للأعضاء، وفي حال موافقة اللجنة التشريعية على اللائحة الجديدة ومواد حجب الثقة من المقرر أن يتم عرضها على المجلس للتصويت عليها أو إرجائها لما بعد العطلة.

وأضاف المصدر أن الرأي الأرجح أن لا يتم إقرار المواد الجديدة في لائحة المجلس إلا بعد العطلة، لأنه في حالة إقرارها وفق التعديلات سيكون المجلس ملزم بانتخاب الرئيس خلال 15 يوما، لذا فإن موضوع انتخاب الرئيس معلق حالياً إلى وقت العودة من العطلة.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن انتخاب الرئيس في الوقت الراهن في حالة واحدة، وهى استدعاء المجلس لدورة استثنائية لانتخاب رئيس إذا اقتضت الحاجة، وغير ذلك سوف يتم الانتظار إلى أن تنعقد الدورات العادية للمجلس

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