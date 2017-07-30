مليون عاطل عن العمل في السعودية!

بعدما أعلنت هيئة الاحصاء السعودية أن إجمالي الباحثين عن عمل بالمملكة تجاوز في الربع الأول من 2017 مستوى 900 ألف شخص، عبر السعوديون عن أسفهم لأعداد العاطلين التي اعتبروها عالية.

وقال تقرير إن عدد الباحثين عن عمل بلغ 906552 شخصا، 75.84% منهم من النساء. وبلغ عدد الذكور الباحثنين عن عمل 219.017 فردا.

وأوضح التقرير أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، حين بلغ عدد الباحثين عن عمل 917563 شخصا.

وبالنسبة إلى الذين سبق لهم العمل، أشار الإحصاء إلى أن 31.6% منهم تركوا وظائفهم بسبب تسريح صاحب العمل لهم، في حين أن 20.9% تركوها بسبب قلة الأجور.

وأطلق ناشطون سعوديون هاشتاغ “#مليون_عاطل_نصهم_جامعيين”، وسرعان ما تصدر الوسم موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمملكة أمس السبت. وعبروا بذلك عن أسفهم لأعداد العاطلين عن العمل التي اعتبروها عالية. وبعضهم أرجع السبب في ذلك لعمالة الأجانب في المملكة.

وقال أحد الناشطين “#مليون_عاطل_نصهم_جامعيين، عدد الأجانب قارب 20 مليون للأسف لايمكننا انتزاع مليون وظيفة منهم وإعادتها لأبنائنا”.

ويعمل نحو 76% من السعوديين العاملين في منطقة الرياض (1.15 مليون شخص، أي 38% من العاملين)، ثم في منطقتي مكة والشرقية على التوالي (1.16 مليون عامل في المنطقتين)، بحسب التقرير.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

