نقل 4 جثث للنصرة إلى مستشفى البتول في الهرمل

نقلت سيارات الهيئة الصحية الاسلامية جثث مقاتلي “جبهة النصرة” من ثكنة اللواء التاسع في اللبوة الى مستشفى البتول في الهرمل، حيث تقرر وضعها في برادات المستشفى بعد الكشف الطبي عليها وستبقى في البرادات حتى اتمام صفقة التبادل.

وقد وصل عدد المنسحبين من الراغبين بالخروج من مخيمات النزوح السوري في عرسال وجرودها الى عشرة آلاف وسبع مئة من المسلحين والمدنيين والنازحين السوريين.

ورفعت النصرة الى الاجهزة الامنية اللبنانية والهيئات الدولية سبعة آلاف و ثمان مئة اسم ممن يرغبون بالخروج الى ادلب.

فيما رفعت سرايا اهل الشام ثلاثة آلاف من مسلحيها وعناصرها ممن يرغبون الخروج من مخيمات عرسال الى قرى القلمون والرحيبة في سوريا.

وستتم عملية تطبيق الاتفاق والانسحاب ومغادرة الاراضي اللبنانية خلال الساعات ال 24 المقبلة.

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