ماهو آخر ما كتبه مراسل RT قبل استشهاده؟

نعت قناة RT مراسلها الشاب خالد الخطيب، الذي استشهد يوم الأحد 30 يوليو/تموز، أثناء تغطيته الإعلامية لعمليات الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محيط منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي.

وتعرض الشهيد الخطيب في المنطقة الوسطى بسوريا، لإصابة قاتلة جراء سقوط قذائف أطلقها إارهابيو “داعش” على موقع للجيش السوري أثناء تغطيته لمهمة ميدانية محفوفة بالمخاطر في قرية البغيلية في ريف حمص.

الحدث نيوز قام برصد صفحة الزميل الشهيد خالد الخطيب في فيسبوك ليكون آخر منشور له قبل 6 ساعات وهو يقول إنه متوجه إلى السخنة مع عبارة “ياللله عليهم”.

أسرة الحدث نيوز تتقدم بأخر التعازي من عائلة الزميل الخطيب.

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