ما حقيقة فشل عملية التبادل بين “النصرة” و “حزب الله” ؟

فشلت عملية تبادل جثث مقاتلين “حزب الله” مع جبهة النصرة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمن العام اللبناني.

ففيما كان من المقرر أن يجري تبادل الجثامين في مقر قيادة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة. قامت الهيئة الصحية الاسلامية بنقل جثث النصرة التسعة في المقابل نقل الصليب الاحمر جثامين حزب الله الخمسة.

وصلت الجثامين التسعة التابعة لـ “النصرة” وتم انتظار وصول جثامين “حزب الله”، كي تتم عمليّة التبادل.

تم تسليم جثث مقاتلي النصرة, ولكن بحسب معلومات وردت لـ “ليبانون ديبايت” أن جبهة النصرة, خلّت بالاتفاق ولم تسلّم جثامين مقاتلي حزب الله, ما اضطر بحزب الله لتوقيف العملية, وإعادة الجثث من ثكنة الجيش في اللبوة إلى مستشفى البتول بالهرمل بعد الكشف عليها حيث تقرر وضعها في برادات المستشفى بسبب حالتها.

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