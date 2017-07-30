بالصور: ماذا ضبط الجيش في ريف حمص الشرقي؟

30 يوليو, 2017 - 3:16 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بالصور: ماذا ضبط الجيش في ريف حمص الشرقي؟

 تقدمت وحدات الجيش السوري تتقدم في رجم الصابون شرق الهيل نحو 11 كيلومترا وجنوب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، وتضبط نفقاً وخنادق ومجموعة من الأسلحة لتنظيم داعش في المنطقة.

 

 

 

 

 

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
30 يوليو, 2017

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