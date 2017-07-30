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التصنيفات:
الحدث السوري
بالصور: ماذا ضبط الجيش في ريف حمص الشرقي؟
30 يوليو, 2017
- 3:16 مساءً
المصدر:
رصد الحدث نيوز
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تقدمت وحدات الجيش السوري تتقدم في رجم الصابون شرق الهيل نحو 11 كيلومترا وجنوب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، وتضبط نفقاً وخنادق ومجموعة من الأسلحة لتنظيم داعش في المنطقة.
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المصدر:
رصد الحدث نيوز
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30 يوليو, 2017
الكلمات الدلالية:
الجيش السوري
حمص
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