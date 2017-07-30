بالصورة.. تعرفوا على “غالكسي نوت 8”

قامت شركة سامسونغ بنشر صورة لجهازي “غالسكي نوت 8″ و”غالسكي إس 8” بجوار بعضهما البعض على حسابها على تويتر، كما أعلنت الشركة عن التاريخ النهائي لمؤتمر التعريف بجهازها الرائد الجديد “غالسكي نوت 8″، لتضع حدًا لجميع الشائعات والتسريبات التي طاولت هذا الجهاز.

وقامت سامسونغ بتحديد تاريخ التعريف من خلال صورة نشرتها على حسابها مكتوب عليها “افعلوا أشياء أكبر”، كما بدأت سامسونغ بتوزيع الدعوات على وسائل الإعلام والصحافيين لحضور مؤتمر التعريف بجهازها الجديد في الثالث والعشرين من شهر أغسطس/ آب القادم.

وحسب المعلومات المتوفّرة، فإن جهاز “غالسكي نوت 8” يمتلك شاشة عالية الوضوح 2960×1440 بكسل من نوع Infinity Display 6.3 إنش ومعالج من نوع Exynos 8895 وذاكرة وصول عشوائية رام 6 GB وعلى كاميرتين خلفيتين بقدرة 12 و13 ميغا بكسل، وكاميرا أمامية بقدرة 8 ميغا بكسل، وبطارية من نوع 3500 mAh.

ويمتلك الجهاز النسخة الجديدة من نظام أندرويد 7.1.1، ومن المتوقّع أن يتم طرح “غالسكي نوت 8” بسعة 64 جيغا للبيع بسعر 1100 دولار. وللمزيد من التفاصيل حول غالسكي نوت 8، علينا الانتظار لغاية الثالث والعشرين من شهر أغسطس/ آب القادم.

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