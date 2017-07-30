الطيران السوري يدمر داعش في ديرالزور

شن سلاح الجو السوري، اليوم الأحد، ضربات جوية استهدف بها عناصر “داعش” في ريف سلمية الشرقي.

وأكد مصدر عسكري، أن سلسلة الغارات كانت موجهة على مواقع تنظيم “داعش” في قرية عكش ووادي العظام والزاعجة. وقتل خلال التصادم 18 إرهابياً وأصيب العشرات.

وكان من بين القتلى القاضي الشرعي للتنظيم الملقب بـ “الحربي”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير عربتين مزودتين برشاشين ثقيلين لتنظيم “داعش” الإرهابي وصهريج محمل بالوقود المسروق.

وقضى سلاح الجو السوري، يوم أمس السبت، على سيارتين مزودتين برشاشين ثقيلين لتنظيم “داعش” وقتل العديد من إرهابييه في بلدة عقيربات وقرى السوحة وجروح وقسطل الشمالى وقليب الثور بريف سلمية الشرقي.

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