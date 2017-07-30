رعد: لبنان ربح بمعركة عرسال أرضه واستشعر اللبنانيون المهابة

شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أن ما فعله المقاومون في جرود عرسال، كان مفخرة وعزا للبنانيين جميعا.

مؤكدا أن التقييم الحقيقي للانتصار في الجرود ينعكس في قلق الإسرائيلي المذهول،الذي يرى أن هزيمته محتومة إذا ما قرر مواجهة لبنان، لأن فيه مقاومة تحسن التخطيط والأداء واستخدام الأسلحة المتنوعة في لحظات احتدام المعركة، وتحسن الهجوم والدفاع والاقتحام في مناطق جغرافية صعبة جيولوجيا، مع ذلك كان هناك سرعة قياسية في الانجاز مع أقل كلفة في التضحيات.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة تبنين الجنوبية، أشار النائب رعد إلى أن لبنان ربح من معركة جرود عرسال أرضه، وحفظ وحدته الوطنية، واستشعر اللبنانيون المهابة والعزة والكرامة والقدرة على صنع الانتصار، لافتا إلى أن المقاومة أسقطت ما في أيدي الأميركيين وحلفائهم، وكشفت زيف موقفهم المخادع والمنافق الذي أنشأ وحرك وموّل “داعش” عبر أنظمة الخليج.