الرئيس روحاني : سلوكيات الإدارة الأميركية ستؤدي إلى عزلتها دولياً

جرى اجتماع بين رؤساء السلطات الثلاث في إيران ، اليوم الأحد باستضافة رئيس الجمهورية الإيرانية “حسن روحاني” وقد أكد الأخير خلالها بان سلوكيات الإدارة الأميركية ستؤدي الى عزلتها دوليا.

وأفادت مصادر صحفية أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية “حسن روحاني” ورئيس السلطة القضائية “آية الله صادق آملي لاريجاني” ورئيس مجلس الشورى الإسلامي “علي لاريجاني” اجتمعوا اليوم بدعوة من الرئيس روحاني وتطرقوا خلال اجتماعهم الى القضايا الداخلية في البلاد وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس حسن روحاني خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث في البلاد الى العقوبات الأمريكية الاخيرة ضد ايران وإجراءاتهم الاستفزازية في هذا الصدد.

وقال ان الجمهورية الاسلامية سوف تتخذ قرارات للرد على هذه العقوبات وأن ما قام به أعضاء مجلس الشورى الاسلامي هو نموذج لما يمكن أن تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال الاجراءات الأمريكية الأخيرة ليعلم الساسة الأمريكيون أن أكثر المتضررين من سياساتهم هذه هي الولايات المتحدة وأن ما يقدومون عليه من خطوات وقرارات تجعلهم أكثر عزلة في العالم.