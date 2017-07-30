هذه المرأة الرجال لا يحبون الإرتباط بها!

تلعب الأبراج دوراً في تحديد ملامح شخصية الفرد وحظوظه في الحياة بشكل عام عائليًا، ماديًا وعاطفيًا! تعرفي اليوم الى المرأة التي قد تكون الأكثر جاذبية وهي أيضًا حنونة ومحبة للحياة لكن الرجل لا يحب الإرتباط بها، من هي؟

إنها مولودة برج الحمل التي تتميز بشخصيتها المبتكرة والنشيطة وأيضًا العفوية والتلقائية. هي المرأة التي تنفرد بطريقتها المميزة في التعامل مع الآخرين وبانفتاحها الكبير على كل من حولها.

المرأة الحمل من أكثر النساء جاذبية وإثارة بالنسبة الى الرجل لكنه لا يفكر في الإرتباط بها، لأنها بالإضافة الى النواحي الإيجابية في شخصيتها، تعدّ من أكثر النساء أنانية على الإطلاق وهي كثيرة الشك بالشريك كذلك الأمر وشكها هذا قد يصل الى حد خنقه لكي ينفر منها في نهاية المطاف.

هي أيضًا مزاجية من الصف الأول فنجدها تارة سعيدة وتارة أخرى غاضبة من دون سبب حتى ومزاجيتها هذه تنقلب على كل من حولها لذلك يفضل الآخرون الإبتعاد عن طبعها المتقلب في الكثير من الأوقات.

وأخيرًا، هي مرأة يصعب إرضاؤها ويجد الرجل نفسه بقربها عاجزًا عن الوصول الى أي طريق مرضية لهما لذلك يفكر مرتين قبل الإرتباط بمولودة هذا البرج!

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