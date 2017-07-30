صوت ميادة الحناوي يتحدى السنوات!

برهنت الفنانه السوريه ميادة الحناوي على رغم السنوات، أن صوتها الفريد المتين لا يزال جميلاً، كما بدا في حفلتها مساء الجمعة 28 تموز 2017، في تعنايل ضمن مهرجانات “ستاديا كاسكادا”.

على مدى ساعة ونصف الساعة غنّت “مطربة الجيل” في شكل متواصل أجمل أغانيها التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، فأشعلت الجمهور السوري واللبناني الحاضر بذاكرته القوية والذي يكّن حباً واحتراماً لسيدة الطرب الأصيل.

البداية كانت مع “أنا مخلصالك” التي لحّنها صلاح الشرنوبي، كما غنّت له “مهما يحاولو يطفّو الشمس”، فعلا تصفيق الجمهور مطالباً بـ “أنا بعشقك” فنزلت عند رغبته وطلبت منه مرافقتها بالغناء.

كما غنّت من ألحان إبن النيل بليغ حمدي “أنا الحب اللي كان” و “أنا اعمل إيه” و “سيدي أنا”، لتختم السهرة مع أغنية “حبينا واتحبينا”.

وشكرت ميادة خلال الحفل شادي عياش وعمر عامر أصحاب شركة AMBIANCE ENTERTAINMENT GROUP على دعمها وتنظيم حفلات مميزة لها في لبنان، كحفلة بعلبك وحفلة تعنايل.

وكانت ميادة الحناوي ابتعدت من الساحة الفنية نحو 9 سنوات، قبل أن تعود إليها من بوابة مهرجانات بعلبك عام 2015 بحفلة مشهودة.

يذكر أن الحناوي ستكون ضيفة مهرجان الفحيص في عمّان بعد حفلتها في لبنان، وصرحت قبل الحفلة أنها سجلت مجموعة أغان في اليونان ستصدر قريباً في ألبوم تنتجه “عالم الفن”.

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