فضل الله: لبنان برمته مدين لدماء شهداء “حزب الله”

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أننا استطعنا في زمن النصر في تموز وببركة دماء الشهداء وصمود المقاومة وثبات الجيش وتعاطف الشعب اللبناني بعمومه إلا من شذى وخرج عن هذا التعاطف، أن نحقق نصراً تاريخياً جديداً من أجل لبنان وكل الناس”، مشدداً على “أن تحرير جرود عرسال وفر الأمن والاستقرار ومظلة الحماية لبلدنا، وهي المظلة التي وفرتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، والتي تكرست في هذه المعركة أكثر فأكثر”.

جاء ذلك خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” في ذكرى محمود علي عسيلي في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وحشد من الأهالي.

ورأى فضل الله أن “لبنان اليوم بات أكثر أماناً واستقراراً، وسيكون إن شاء الله أكثر ازدهاراً بإخراج هذه العصابة المجرمة القاتلة من تلك الجرود، ولبنان بدولته ومؤسساته وشعبه وبكل ما فيه مدين لكل نقطة دم من دماء هؤلاء الشهداء الأبطال”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

