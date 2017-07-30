’’النصرة’’ تعترف بمقتل 3 في التفجير الانتحاري في قرية النجار

30 يوليو, 2017 - 5:45 مساءً
30 يوليو, 2017
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