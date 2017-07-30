الأسد يرسل موفدًا له للمشاركة في احتفال عيد الأسطول الروسي

شارك وزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام، بتكليف من الرئيس السوري، بشار الأسد، في الاحتفال الذي أقامته اليوم الأحد القطع والوحدات العسكرية الروسية العاملة في البحر المتوسط في حوض ميناء مدينة طرطوس السورية بمناسبة عيد الأسطول البحري الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الوزير عزام نقل لمقاتلي القوات البحرية الروسية تهنئة الرئيس الأسد لهم بمناسبة عيدهم.

كما انضم إلى الاحتفال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، العماد علي عبد الله أيوب، وعدد من ضباط القيادة العامة بالإضافة إلى قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، وقائد التشكيل العملياتي في طرطوس العقيد، بافيل باسيفيسكي، وعدد من ضباط الجيش الروسي.

وأقامت القطع والوحدات العسكرية البحرية الروسية العاملة في البحر المتوسط عرضا بحريا تخللته تحليقات جوية نفذتها المقاتلات والقاذفات الروسية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

