الخارجية السورية:سورية تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم “التحالف الدولي” بحق الشعب السوري

30 يوليو, 2017 - 6:21 مساءً
30 يوليو, 2017
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