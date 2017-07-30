الخارجية السورية توجه رسالتين إلى للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجازر بحق المدنيين التي خلفتها اعتداءات “التحالف الدولي” على سورية

30 يوليو, 2017 - 6:22 مساءً
30 يوليو, 2017
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