نوال الزغبي تتألّق في جرش وليلتها هي الأنجح في دورة المهرجان! ‏ ‏

أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي ليلة أمس 29 تموز، إحدى ليالي الدورة الـ32 لمهرجان جرش، من على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية “جرش” بالأردن، وسط حضورٍ جماهيري أُعتبر هو الأقوى في دورة المهرجان لهذا العام. ‏وتألّقت نوال بإطلالةٍ ناعمة للمصمم العالمي “مايكل سنكو”، بدت فيها كالأميرة، مع حركات نوال العفوية وحيويتها على المسرح، ألهبت الجمهور الذي تفاعل وغنّى معها كلّ أغانيها، حتى أحدَثها “بحبو كتير”، التي تلقى أصداءاً رائعة وتحصد نجاحاً كبيراً، وكانت نوال قد نقلت إلى محبيها بعضاً من مقتطفات الحفل عبر خاصية الـinstaLive على الأنستغرام.

‏كما نشرت صورة لها من الحفل وعلّقت عليها بالقول: ”أحلى حفل الليلة مع أحلى ناس في ⁧‫#جرش‬⁩“. ‏وإنتهى الحفل بتكريمها بالدّرع الرسمي للمهرجان. ‏ ‏وبعد جرش، ستستأنف النجمة الذهبية، جدول حفلاتها لهذا الصيف، حيث سيكون حفلها القادم في باحة كنيسة “بصاليم” يوم الإثنين 14 أغسطس المقبل. ‏ ‏

ليلى جوجو