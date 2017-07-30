الهلال الأحمر العربي السوري يرسل 17 شاحنة مساعدات إلى النشابية في الغوطة الشرقية

30 يوليو, 2017 - 6:51 مساءً
30 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل