إدارة الهجرة للسوريين في لبنان: احذروا مكاتب “النصب والاستغلال”!

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في دمشق تعميماً إلى مكاتبها كافة في المحافظات توضح فيه كيفية التعامل مع أيّ جوازٍ صادر عن مكاتب السفر في لبنان.

وأكدت الإدارة أنّ معلوماتٍ وردت تُفيد بأنّ عدداً من مكاتب الحج في لبنان تقوم بتأمين تأشيرات دخول للمواطنين السوريين إلى السعودية.

وبحسب قناة “شامنا”، فقد أشارت المعلومات إلى أنّ هذه المكاتب تقوم بتأمين تأشيرات الدخول للسوريين عن طريق السفارة السعودية في لبنان تحت إشراف الائتلاف السوري المعارض.

وأبلغت إدارة الهجرة والجوازات في تعميمٍ على فروعها كافة بعدم السماح للمواطنين السوريين الممهورة جوازات سفرهم من السفر.

وأكدت أنه يجب على جميع المواطنين الممهورة جوازاتهم مراجعة شعبة الفرع / 235/.

وقال مصدرٌ في وزارة الداخلية لقناة شامنا إنّ الاجراء يُعتبر اعتيادياً واحترازياً ليضمن حقوق المواطن حتى لا يكون عُرضةً للنصب والاستغلال.

وذكر المصدر أنّ العديد من المكاتب يُشك بأنها مكاتب وهمية وقد وقع ضحيتها عشرات المواطنين السوريين ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج.

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