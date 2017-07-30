باسيل في زيارة لمنطقة زحلة .. ورئيس بلدية قوسايا: الزيارة أتت في وقت دحر وتطهير جبالنا من الارهاب

30 يوليو, 2017 - 8:32 مساءً
30 يوليو, 2017
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