إنجاز عملية التبادل بين “حزب الله” ومسلحي “النصرة” باشراف إبراهيم

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين “حزب الله” و مسلحي “جبهة النصرة” في اللبوة البقاعية، والتي تقضي بتسلُّم الحزب جثامين خمسة شهداء له، سقطوا خلال معارك جرود عرسال الحالية والسلسلة الشرقية سابقًا، مقابل استلام “جبهة النصرة” جثث 9 من قتلاها في المعارك، وذلك برعاية الأمن العام اللبناني.

وقد أعلن “الإعلام الحربي” في وقت سابق من اليوم إتمام عملية تحديد هوية رفاة شهيدين لـ “حزب الله” بعد الكشف عليهما في وادي الخيل، حيث دفنتهم “النصرة “في وقت سابق واتجهت بهم إسعاف “الهيئة الصحية الإسلامية” إلى اللبوة، إضافة إلى رفاة شهيدين آخرين جرى نقلهما من وادي حميد عبر الصليب الأحمر ثم بعدها إلى اللبوة.

وأفاد الاعلام الحربي ان الصليب الأحمر استلم رفات الشهيدين قاسم محمد عجمي وأحمد الحاج حسن اللذين استشهدا في معركة جرود عرسال، مضيفاً أنّ رفات الشهيد الخامس موجودة لدى جهة أخرى غير “جبهة النصرة” ويجري العمل على استلامها.

وذكر الإعلام الحربي أنّ “جبهة النصرة” استلمت بالمقابل المدعوّة ميادة عيوش وابنها.

وكان الأمن العام اللبناني ألقى القبض على ميادة عيوش لأنها ناشطة بجمعية كانت تموّل “جبهة النصرة”.

وكانت سيارات “الهيئة الصحية الإسلامية” قد توجهت سابقاً من الهرمل باتجاه اللبوة لنقل 9 جثث لمسلحي النصرة، كما دخل موكب آخر للهيئة باتجاه عرسال لنقل جثامين شهداء “حزب الله” إلى بعلبك.

ومن المتوقع نقل جثث مسلحي “جبهة النصرة” إلى محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.