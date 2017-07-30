سلاح الجو السوري يشن سلسلة غارات مستهدفا تحركات ونقاط تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد في المحور الجنوبي لمدينة دير الزور ويحقق إصابات مؤكدة

30 يوليو, 2017 - 9:34 مساءً
30 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل