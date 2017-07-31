على الهواء مباشرة عم الشهيد خالد الخطيب يلوم شبكة RT!

وجه عم الشهيد الإعلامي خالد الخطيب الذي استشهد يوم أمس برصاص نيران تنظيم داعش الارهابي وهو يؤدي مهمة له في السخنة بريف حمص، لوماً شديداً لمحطة RT التي كان الشهيد الخطيب يعمل مراسلاً لها.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فقد قال عم الشهيد غسان الخطيب في مقابلة له على تلفزيون روسيا اليوم بثت مباشرة: “لقد تعاملتم معنا بعدم إنسانية هل من المعقول أن نسمع باستشهاد خالد من التلفزيون ولماذا لم تتصلوا بنا مباشرة لتوفروا علينا الكثير من الألم والقلق؟”، وماكان من المذيع إلا أن قدم اعتذاراً باسم المحطة من أسرة الشهيد معلقاً على الأمر بالقول: “إنه سوء تقدير”.

وسيشيع جثمان الشهيد خالد الخطيب عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين 30-7-2017 في بلدته السلمية بريف حماة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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