اعتكاف القضاة مستمر.. العدلية رح تضل “واقفة”

كشفت مصادر قضائية عبر صحيفة “الأخبار” أن “القضاة مستمرون في اعتكافهم للأسبوع الثاني على التوالي، ولا أفق للحل حتى الآن، بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت. فقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى، الأسبوع الماضي، وأحال على وزير العدل سليم جريصاتي تصوراً للحلّ التشريعي المنشود، الذي يضمن عدم المسّ بصندوق تعاضد القضاة بما يحفظ كرامة القاضي، ويعامل الأخير كمنتمٍ إلى سلطة”، موضحة أن “هذا الحل يقضي بإصدار قانون من مادة وحيدة، بثلاث نقاط: تعديلسلسلة الرتب والرواتب، بحيث يصبح راتب القاضي يساوي راتب موظف فئة أولى. إسقاط ذكر صندوق تعاضد القضاة من مادة قانون الإصلاحات الضريبية، لأن هذا الأمر يتعلّق بشؤون سلطة، وينظمها قانون القضاء العدلي، وتقصير العطلة القضائية. ويطالب المجلس أن يطرح هذا الاقتراح بصفته اقتراح قانون معجل مكرر. وينتظر موقف الحريري الذي سيتمّ الاجتماع به اليوم الاثنين، ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

وأكدت المصادر “صوابية ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى. فالدستور نصّ على مبدأ فصل السلطات، وليس السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط. وبالتالي هو قصد أكثر من سلطتين. وبما أن الدستور في المادة 20 نصّ على أن القضاء سلطة، فهذا يعني أن ما ذكر في قانون السلسلة ليس دستورياً، لأنه ساوانا مع الموظفين”، مشيرة الى “وجود نقطتين لهما تأثير معنوي على القضاة. الأولى تلك التي تتعلق بإعادة النظر بصندوق تعاضد القضاة وهو«أمر خطير ممكن أن يدفع القاضي إلى مدّ يده، خصوصاً أن هذا الصندوق الذي يتمّ تمويله من خلال الرسوم الإدارية والقضائية المفروضة على مختلف المعاملات فيالقطاع العام، يؤمّن للقاضي الطبابة والتعليم، وهما همّان كبيران يعاني منهما أيمواطنلبناني، وبالتالي تأمينهما للقاضي يوفّر له راحة بال. فكيف يمكن لقاض النظر في قضايا ناس وهو غير قادر على تأمين احتياجاته واحتياجات عائلته. أما النقطة الثانية فتلك التي لم تراع الفصل بين الأنظمة الراعية لعمل القضاة عن الأنظمة الراعية للموظفين وهم يخضعون للهرمية الإدارية”.

ورأت المصادر أن “ما حصل في السلسلة وقانونالضرائبالمقر أخيراً هو مخالفة لجهةالمساواةبين القاضي والموظف الإداري بعد أن أصبحت رواتب القضاة تعادل رواتب الموظفين من الفئة الأولى والثانية”، مضيفة :”المشاورات بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة السياسية لا تتوقف. وقد عُقد أكثر من اجتماع للتوصل إلى حلّ يعالج الخرق الذي حصل. وحاولت بعض الجهات الفصل بين ما يتعلق بصندوق التعاضد، ومسألة الرواتب، بحيث تتمّ معالجة مسألة صندوق التعاضد من خلال اقتراح داخلمجلس النوابتشطب وفقه كل ما يتعلق بالقضاء في قانون سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالموظفين، ومن ثمّ النظر في مسألة الرواتب وسلسلة القضاة في ما بعد داخل الحكومة، عبر مشروع قانون يُمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً. غير أن تمسّك المجلس الأعلى برأيه أدى إلى التوافق حول السير بهما معاً”.

وشددت المصادر على أن “اعتكاف القضاة مستمر، والعدليةرح تضل واقفة”، لافتة إلى أن “رئيس مجلس النوابنبيه بريطلب إلى وفد المجلس الحصول على ضوء أخضر من الحكومة، للسير في اقتراح التعديل في القانون. وبالتالي سيكون موقف الرئيس الحريري اليوم ، إما خطوة لضمان استقلالية القضاء وتعزيز مكانة هذه الاستقلالية كأولوية اجتماعية تؤدي إلى تراجع مجلس القضاء عن قرار الاعتكاف، وإما دفعه إلى التصعيد”.

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